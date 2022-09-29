Rizeli araştırmacı Rizespor'un tarihteki en ilginç 29 maçını kaleme aldı

Rize'de yaşayan 40 yaşındaki araştırmacı Mehmet Tahsin Tansu, Çaykur Rizespor'un 29 maçının hikayesini yazarak kitap haline getirdi.

Çaykur Rizespor'un bugüne kadar oynadığı 29 farklı müsabakanın, futbolcu ve hakem kadroları, teknik direktörleriyle ve maçların hikayelerini araştıran 40 yaşındaki Mehmet Tahsin Tansu isimli araştırmacı, Rizespor'un 29 maçını kulüpte oynamış olan eski futbolcularıyla bire bir görüşerek veya maçların eski gazete küpürlerinden bularak hazırladı. Rizespor'un maçları içerisinde maç analizleri, Rizespor'un maç kadroları ve maçlarda yaşanmış hikayeler yer alıyor. Her maçın kadrosunu ayrı ayrı yazan Tansu, hangi maçta kaç gol atıldığını, hangi futbolcu kaç maçta forma giydiği, hangi maçta ne gibi farklı bir hikayelerin yaşandığı bilgilere kitabında yer verdi. Şu ana kadar Rizespor için yazılan en detaylı kitap olma özelliğini taşıyan çalışma için bir yayıneviyle anlaşan Tansu, kulüpten veya başka bir yerden destek almayarak kendi cebinden çalışmayı kitap haline getirtti.

"Bazı maçların hikayeleri tozlu raflarda kalmasına gönlüm razı olmadı"

Rizespor'un maç sırasında yaşamış olduğu ilginç olayları kaleme aldığını söyleyen Mehmet Tahsin Tansu, "Rizespor'un maçlarda yaşadığı hikayelerle ilgili kitap hazırladım. Kitapta 29 farklı maçın hikayesi var. Rizespor'un hükmen galibiyetler, mağlubiyetler ve farklı skorlarla ilgili olaylı maçların hikayelerini yazdım. Bazı maçların hikayeleri günümüzde pek bilinmediği için hikayelerin tozlu raflarda kalmasına gönlüm razı olmadı. Bu hikayeleri o dönem oynayan futbolcu abilerden dinledim. Bazı maçın hikayelerini de gazete küpürlerinden araştırarak, hikayeleştirerek hazırlayarak kitaba ekledim" dedi.

"Bir maçta 2 kalecimizin de sakat olmasından dolayı kaleye liboro oyuncusu Şenol Bayraktar' kaledeydi"

Rizespor tarihinde oynamış olduğu ilginç maçları anlatan Tansu, "1971 ile 1974 yılları arasında Rizespor 3. ligde mücadele ettiği dönemde 22. haftada oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Maçların sonuçları hep hükmen Rizespor'un aleyhine tescillendi. 1984-1985 sezonunda Petrolofisi maçında 2 kalecimizin de sakat olmasından dolayı kaleye liboro oyuncusu Şenol Bayraktar' kaledeydi. En ilginç olaylardan biride budur. Rizespor o maçı 1-0 kazanmıştı. Bir futbolcunun maçta kötü oynamasından dolayı bazı sorunlar yaşadı. O olay beni baya bir etkiledi. Özel hayatın gizliliğinden dolayı kitaba eklemedim. İçimde uhde kalan hikayelerden biridir. 1970 dönemlerinde oynanan bir maçtı. İlk yarıyı 2-0 tamamlamamıza rağmen 3-2 mağlup ayrılmıştık" şeklinde konuştu.

"Rizesporlular bu hikayeyi çok beğenecekler"

Rizesporlu taraftarların yazdığı hikayeyi çok beğeneceklerini ifade eden Tansu, "Kitapta 9-10 tane maç 1990 tarihinden öncesinde geriye kalan maçlar ise 90 sonrasına ait maçlar. O maçlardan unutulmayanı Akhisarspor'un hezimeti, Orduspor ile oynanan play-off maçı, Adanaspor ile oynanan tekrardan 4-3'lük maç. Rizespor'un sezonun ilk yarısı şampiyonluğa oynayıp 2. yarısında kümede kalmaya oynadığı sezondu. O sezonun en iyi maçı ve en zevkli maçıdır. Onun dışında Galatasaray maçları var. Türkiye'de hakem krizi denince akla gelen maç. O hikayeyi çok eğlenerek yazdım. Rizesporlular bu hikayeyi çok beğenecekler" ifadelerini kullandı.

"Geçen sezon oynanan Galatasaray maçları Rizespor tarihi açısından en skandal maçlardı"

2 ayda kitabı yazmayı tamamladığını söyleyen Araştırmacı Tansu, "Kitabı yazmaya 2020 yılının Ağustos ayında yazmaya başladım. Ekim ayında da tamamladım. Tam 28 tane hikaye yazmıştım. Bir tane yayın eviyle görüşmüştüm. Yayın evi kitabı basabileceğini söyleyince bir hikaye daha eklemek istedim. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynadığımız hakem kararlarıyla öne çıkan Galatasaray maçını hikayesini ekleyip tamamladım. Geçen sezon oynanan 2 Galatasaray maçı da Rizespor tarihi açısından en skandal maçlardan biriydi" dedi.

"Rizespor kulübünden hiçbir destek almadım"

Kitabı çıkartırken Rizespor kulübünden hiçbir destek almadığını belirten Tansu, "Rizespor kulübünden hiçbir destek almadım. Tamamen kendi imkanlarımla çıkarttığım bir kitap oldu. Yayıneviyle görüştük. Onay verildi. Düzenlemeleri yapıldı. Tamamen kendi çabalarımla çıkarttığım bir kitap. Altını çizmekte fayda var. Bir destek alamadık. Yeni sezonda görüşmedim ama geçen sene Tahir Kıran'la görüştüğümde daha önce hazırladığım kitapları basacağını söylemişti ama görev değişikliği olduğundan dolayı askıda kalan bir proje oldu" şeklinde konuştu. - RİZE