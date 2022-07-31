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Rize spor haberleri | Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Rize spor haberleri | Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Rize spor haberi | Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, düz koşuyla devam etti.

Giresunspor ile dün yapılan hazırlık maçında ilk 11'de görev almayan futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

AA / Fikret Delal - Spor

Bülent Korkmaz Mehmet Cengiz Rizespor Spor Haberler

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