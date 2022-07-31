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Rize spor haberi | Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Rize spor haberi | Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Rize bölgesinden gelen habere göre TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, günü tek antrenmanla tamamladı.

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TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, günü tek antrenmanla tamamladı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Dün Giresunspor ile yapılan hazırlık maçında ilk 11'de şans bulamayan futbolcuların aralarında gerçekleştirdiği pas çalışması ile devam ederek çift kale maç ile son buldu. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Cengiz Karadeniz Rizespor Spor Haberler

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