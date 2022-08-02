Rize spor haberi | Çaykur Rizespor Başkanı Turgut: Gökhan Akkan bizim oyuncumuz

Yeni sezonda Spor Toto 1'inci Ligde mücadele edecek olan Çaykur Rizespor'un yeni başkanı İbrahim Turgut, yeni sezon çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerle bir araya gelen başkan Turgut, yeni sezon için transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Turgut son olarak, kulübün mali durumu hakkında bilgi vererek geçmişten kalan borçların aşılabilecek durumda olduğunu ve süreci dengeli bir şekilde götürmeye çalıştıklarını ifade etti.