Rize'nin Yıldız Kızları Türkiye Kupası İçin Yola Çıkıyor

Okullar arası Voleybol Yıldızlar kategorisinde son 8'e kalan Rize'nin Yıldız Kızları, Türkiye Kupası için yola çıkıyor.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Yıldızlar Erkek ve Kızlar Türkiye birinciliği müsabakalarının çeyrek finali, 18-22 Mart tarihleri arasında Aydın'da gerçekleşecek. Turnuvanın bu etabında erkekler kategorisinde Rize'nin temsilcisi olmazken; Van, Mardin, Antalya, Mersin, Trabzon, Tekirdağ ve İstanbul illerinden ortaokullar yarışacak. Kızlar Kategorisinde ise Rize, Hatay, Antalya, Mersin, Bartın, İstanbul ve Bursa illeri yarışacak.

Aydın'da gerçekleşecek olan turnuvaya gidecek sporculara çok güvendiklerini dile getiren Fatih Ortaokulu Müdürü Uğur Küçükvar, "Uzunca zamandır sporun içerisindeyim. Çocuklarımız hakikaten bu yolda büyük bir emek veriyorlar. Onlarla birlikte maçlara gidiyoruz, şehir dışındaki turnuvalara gidiyoruz. Onlarla çok uzun zaman geçiriyoruz. Bu işi seviyoruz ve onların başarılarını görmek bizi daha da mutlu ediyor. Bu konuda ortada bir emek var ve bu emeğin karşılığını bu sporcu çocuklarımızla birlikte bu yıl almaya başladık" dedi.

"Son 8 güzel bir sonuç ama biz bununla da yetinmek istemiyoruz"

Aydın'dan güzel bir sonuç ile dönmek istediklerine vurgu yapan Küçükvar, "Yüzlerce okul arasında, binlerce sporcu arasında Türkiye'nin en iyi 8 takımından biri olmak harika bir duygu. Son 8 güzel bir sonuç ama biz bununla da yetinmek istemiyoruz. Biz çocuklarımıza bu konuda hakikaten güveniyoruz. Öncelikli hedefimiz son 4'e kalabilmek. Rize'mizi orada en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah sonuçları güzel olacak ve hep birlikte Aydın'dan geriye döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Güvenç Uzun: "2 yıl sonrasının takımını bile hazırlıyoruz"

2 yıldır yapılan hazırlıkların karşılığını almaya başladıklarını ve bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Fatih Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Gülsüm Güvenç Uzun da, "2 yıl önce başlattığımız proje ile en iyi duruma gelmiş bulunuyoruz. Şu an emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Burada tabii ki bize en büyük desteği velilerimiz veriyor. Yaz kış demeden, tatil demeden çocuklarımızın antrenmana devamlılığını sağlıyorlar. Bu bir ekip işi. Okul yönetimi, veli, öğrenci, öğretmen, el birliği ile bu başarıyı elde ettik. Yolumuza devam ediyoruz. İlk 8'e girdik. Rize'miz için, okulumuz için çok gururluyuz. İlk hedefimiz ilk 4 ama neden final maçı oynamayalım?" şeklinde konuştu.

Gelecek dönemler için de çalışmalarının devam ettiğini aktaran Uzun, "Geniş bir kadromuz var ama alan ve zaman sıkıntımız olduğundan biraz zorluk yaşıyoruz. Çevre okulların salonlarına girerek bu çalışmaları yapıyoruz. Kendi okulumuzda bir salon imkanımız yok. Ama şimdiden senenin takımını da hazırlıyoruz. 2 yıl sonrasının takımını bile hazırlıyoruz. Çünkü bunlar hep plan-proje işi. Hiçbir başarı 1 günde oluşmuyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün imzalamış olduğu protokolle antrenörlerin okullara girmesi bizim için çok iyi oldu. Özellikle imkanı olmayan okullar olarak biz Gençlik Spor'un antrenörleri sayesinde salonlara girip antrenmanlar yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Gürhan Uzun: "Bu sene o sene"

Hedeflerinin final oynamak olduğunun altını çizen Voleybol Antrenörü Gürhan Uzun ise, "Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bu sporcularımız hem Çaykur Rizespor'un alt yapısında hem de okulla birlikte oynadıkları için çok maça çıktılar. Hedefimiz final oynamak. İnşallah o da olacak. Bu sene o sene diyelim inşallah" dedi. - RİZE