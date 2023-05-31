Rize'nin minik İcardi'si: 'İlcardi'

RİZE - Rize'de yaşayan 6 yaşındaki İlteriş Memişoğlu'nun İcardi sevgisi saçlarını sarıya boyattırdı.

Rize'de yaşayan Ayşegül ve Seçkin Memişoğlu çiftinin 6 yaşındaki oğulları İlteriş Memişoğlu koyu bir Galatasaray taraftarı. Galatasaray'ın hiçbir maçını kaçırmayan hatta babası ile sadece maç izlemek için bin 400 kilometre uzaklıktaki İstanbul'a kadar giden minik İlteriş, stadyumda babası ile maçı izleyerek Rize'ye dönüyor. İlteriş'in Galatasaray'a olan tutkusu Mauro İcardi sevgisini de beraberinde getirdi. Öyle ki babasına İcardi gibi saçlarını sarıya boyatması için ricada bulunan İlteriş'in bu talebi hayat buldu. Annesinden de onay alan İlteriş ilk fırsatta saçlarını sarıya boyatarak kesimi ve rengi ile tamamen İcardi modeline geçiş yaptı.

Kendisine artık İlcardi diyen minik İlteriş Galatsaray'ın gittiği İstanbul'da ki maçında İcardi'ye hayranlığının başladığını ifade ederek "Ben Rize'den İstanbul'a Galatasaray'ın maçına gittim ve İcardi'yi orada izledim. İcardi goller attı ve biz çok sevindik. Sonrasında da aşkın olayım çaldı. Başakşehir maçında sahaya bir çocuk girmişti. Bende girmek istiyordum ama yasak olduğu için girememiştim. İcardi ile tanışmak istiyorum. İcardi olmak istiyorum çünkü İcardi'yi çok seviyorum. Onun gibi bir futbolcu olmak istiyorum. Annemden babam saçlarımı boyaması için rica etti. Ben çok istediğim için annem izin verdi. İlk önce Altın rengi gibiydi ama şimdi biraz daha benzemek için bir daha boyadık. Şimdi İcardi'ye benzedim. Benim adım İlteriş ama İcardi'nin ismine benzemek için kendime diyorum ki İlcardi. Bende eski takımı olan İnter'de oynuyorum. Büyüyünce çok iyi bir futbolcu olmak istiyorum. İcardi ben seni çok seviyorum. Sahada seninle top oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Oğullarının Galatasaray tutkusunun kendilerini de mutlu ettiğini kaydeden Rizeli Minik İcardi'nin babası Seçkin Memişoğlu, "Benim gibi iyi bir Galatasaraylı. Beraber de bu sene üç maça gittik. En son gittiğimiz maçta İcardi gol attı bütün taraftarlar sevgisini gösterdi. İlteriş'de çok beğendi. Gelince de ona benzemek istediğini söyledi ve annesinden rica ettik. Oda İlcardi oldu" ifadelerini kullandı.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023