- Rize'nin minik Icardi'si 'İlcardi'

RİZE - Rize'de yaşayan 6 yaşındaki İlteriş Memişoğlu'nun Icardi sevgisi, saçlarını sarıya boyattırdı.

Rize'de yaşayan Ayşegül ve Seçkin Memişoğlu çiftinin 6 yaşındaki oğulları İlteriş Memişoğlu, koyu bir Galatasaray taraftarı. Galatasaray'ın hiçbir maçını kaçırmayan hatta babası ile sadece maç izlemek için bin 400 kilometre uzaklıktaki İstanbul'a kadar giden minik İlteriş'in, Galatasaray'a olan tutkusu, Mauro Icardi sevgisini de beraberinde getirdi. Öyle ki babasına Icardi gibi saçlarını sarıya boyatması için ricada bulunan İlteriş'in bu talebi de gerçekleşti. Annesinden de onay alan İlteriş, ilk fırsatta saçlarını sarıya boyatarak kesimi ve rengi ile tamamen Icardi modeline geçiş yaptı.

Kendisine artık İlcardi diyen minik İlteriş, Nef Stadyumu'nda izlediği bir Galatasaray maçında Icardi'ye hayranlığının başladığını ifade ederek, "Ben Rize'den İstanbul'a Galatasaray'ın maçına gittim ve Icardi'yi orada izledim. Icardi goller attı ve biz çok sevindik. Sonrasında da aşkın olayım çaldı. Başakşehir maçında sahaya bir çocuk girmişti. Bende girmek istiyordum ama yasak olduğu için girememiştim. Icardi ile tanışmak istiyorum. Icardi olmak istiyorum çünkü Icardi'yi çok seviyorum. Onun gibi bir futbolcu olmak istiyorum. Annemden babam, saçlarımı boyaması için rica etti. Ben çok istediğim için annem izin verdi. İlk önce altın rengi gibiydi ama şimdi biraz daha benzemek için bir daha boyadık. Şimdi Icardi'ye benzedim. Benim adım İlteriş ama Icardi'nin ismine benzemek için kendime diyorum ki 'İlcardi'. Ben de eski takımı olan Inter'de oynuyorum. Büyüyünce çok iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Icardi ben seni çok seviyorum. Sahada seninle top oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Oğullarının Galatasaray tutkusunun kendilerini de mutlu ettiğini kaydeden Rizeli Icardi'nin babası Seçkin Memişoğlu, "Benim gibi iyi bir Galatasaraylı. Beraber de bu sene üç maça gittik. En son gittiğimiz maçta Icardi gol attı, bütün taraftarlar sevgisini gösterdi. İlteriş de çok beğendi. Gelince de ona benzemek istediğini söyledi ve annesinden rica ettik. O da İlcardi oldu" ifadelerini kullandı.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023