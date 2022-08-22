Rize haberleri... Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 0 Çaykur Rizespor: 0 Spor Haberleri Rize haberi: DENİZLİ(İHA) – Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında A. Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı. DENİZLİ(İHA) – Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında A. Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı. Maçtan dakikalar 13. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Sefa'nın vurduğu top, savunmada bekleyen Oğuz'a çarptıktan sonra uzaklaştırıldı. 31. dakikada penaltı noktasında Miya'nın vurduğu top, araya giren Oğuz'a çarptı. Atağın devamında dönen topu ön çizgide kontrol eden Grahovac'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hüseyin'de kaldı. 40. dakikada sağ kanattan Emre'nin açtığı ortada araya giren Gökhan Gönül, topu son anda kafayla vurarak arka kale direğinin dibinden kornere gönderdi. 62. dakikada rakibini çalımlayarak ceza sahası içine giren Bekircan'ın kaleye vurduğu sert topu file bekçisi son anda uzanarak kornere gönderdi. 75. dakikada Schwechlen'in sol kanattan yaptığı ortada Mayi'nin iyi yükselerek vurduğu topu, kaleci parmaklarıyla üst direkten kornere attı. 90. dakikada Ç. Rizespor'da karambolden dönen topu önünde bulan Alper, meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Kutluhan Bilgiç, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti. Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Bersan Duran xx, Kemal Elmas xx Denizlispor: Hüseyin xx, Schwechlen xx, Oğuz xx, Hakan xx, Emre xx, Gökhan xx (Muhammet Özkal dk. 88 ?), Okan xx (Asım dk. 66 x), Muhammed xx, Bekir xx (Oğuzhan dk. 87 ), Mustafa xx (dk. 82 Berkant ?), Mayi xx Yedekler: Abulkadir, Muhammed Eren, Allattin, Ahmet, Mehmet, Emre Furtana, Teknik Direktör: Mesut Bakkal Rizespor: Tarık xx, Ercan xx, Emirhan xx, Bahadır xx, Gökhan Gönül xx (Kerem dk. 82 ?), Papa xx (Mithat dk. 82 ?), Grahovac xx (Koray dk. 82 ?), Benhur xx, Miya xx (Alper dk. 58 x), Sefa xx (Emircan dk. 64 x), Hurk xx Yedekler: Zafer, Seyfettin, Efe, Alberk Teknik Direktör: Bülent Korkmaz Sarı kartlar: Oğuz (Denizlispor) Sefa, Miya, Alper, Emirhan, Kerem, Emircan, Tarık (Rizespor) - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Denizlispor Rizespor Denizli Spor Haberler

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