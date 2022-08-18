Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize haberi: Çaykur Rizespor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Rize haberi: Çaykur Rizespor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Rize habere göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.

Ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Denizlispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapmaca ile devam etti. İdman çift kale maç ile son buldu.

Günün ikinci antrenmanı ise pas ve taktik çalışması yapıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizlispor Rizespor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title