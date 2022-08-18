Rize haberi: Çaykur Rizespor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Rize habere göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Denizlispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapmaca ile devam etti. İdman çift kale maç ile son buldu. Günün ikinci antrenmanı ise pas ve taktik çalışması yapıldı. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Denizlispor Rizespor Spor Haberler

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