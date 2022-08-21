Rize haberi | Çaykur Rizespor, Denizli'ye bilendi Spor Haberleri Rize haberleri: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında yarın saat 21.00'da Denizlispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman taktik çalışması ile son buldu. Öte yandan yeşil-mavililer bugün Denizli'ye hareket edecek. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Denizlispor Rizespor Denizli Spor Haberler

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