Rize haberi | Çaykur Rizespor birlik ve dayanışma için yürüdü Rize haber... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni sezon öncesinde birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni sezon öncesinde birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi. Rize Merkez 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Başkan İbrahim Turgut, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Baro Başkanı Ümit Peçe'nin öncülüğünde başlayan yürüyüşe taraftarların yanı sıra sporcular ve kurum amirleri de katıldı. Meydanda kurulan dev ekranda yeni sezonun formasının tanıtım filmi izlenmesinin ardından Atatürk caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca süren yürüyüş yeniden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş sırasında taraftarlar Başkan İbrahim Turgut lehine ve Rizespor'un Süper Lig'e çıkması için sloganlar attı. - RİZE İhlas Haber Ajansı / Spor Cumhuriyet Meydanı Rizespor Spor Haberler

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