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Rize haberi... Ç. Rizespor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Rize haberi... Ç. Rizespor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Rize haber: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Denizlispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman ayak tenisi ve şut çalışması ile tamamlandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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