Rize haber | Çaykur Rizespor Srdjan Grahovac ile anlaştı Rize habere göre TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosnalı Srdjan Grahovac ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosnalı Srdjan Grahovac ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Srdjan Grahovac ile anlaşmaya varılmış, 29 yaşındaki Bosna-Hersekli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı atmıştır. Grahoac'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi. Grahovac, geçen yıl Avusturya ekibi Rapid Wien forması giymişti. AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Rizespor Spor Haberler

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