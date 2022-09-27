Rize haber... Bodrumspor, Rize deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor

Rizespor maçından galibiyetle dönmek istediklerini söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, zor bir maça gideceğiz. Müsabakayı iyi değerlendirebilen, maçtan çok farklı çıkabiliyor. İnşallah hazırlıklarımızı sahaya doğru bir şekilde yansıtıp, 3 puanla dönebiliriz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bomdrumspor, 11 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligin 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Bodrumspor, Yalıçiftlik Tesisleri'nde antrenmanlara başladı. Sakatlığı sona eren Koray Kılınç takımla çalışırken, Erkan Değişmez ve Yekta Kurtuluş'un tedavi süreçlerinin devam ettiği belirtildi. Takımda kart cezalısı bulunmazken, Bodrum temsilcisi evine 3 puanla geri dönmek istiyor.

"Zor bir maça gideceğiz"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Ara vardı ve bu bizim için iyi oldu. Bir kısım arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürdük. Az oynayan arkadaşlarımızla da hazırlık maçı yaptık. Bizim için oyunsal anlamda iyi ve keyifli geçti. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, zor bir maça gideceğiz. Süper Lig'den düşmüş, kadro kalitesi kısmen de olsa Süper Lig oyuncularını bulunduran güçlü, iyi takımla oynayacağız. Bu ligde hep söylüyorum oynadığımız bütün maçlar zor. Müsabakayı iyi değerlendirebilen maçtan çok farklı çıkabiliyor. İnşallah hazırlıklarımızı sahaya doğru bir şekilde yansıtıp 3 puanla dönebiliriz. Erkan ve Yekta'nın hafif sakatlığı var, maça yetişip yetişmeyeceği belli değil. Koray bizimle antrenmanlara başladı, kart cezalı oyuncumuz yok" ifadelerini kullandı.

Rize maçından galip gelmek istediklerini söyleyen Erdem Çetinkaya da, "Bu hafta yeni başladı, idmanlarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Rize maçından galip gelmek istiyoruz. Ligdeki her maç zor, Rize'de büyük bir camia inşallah hayırlısı ne ise o olur" diye konuştu.

Omar Imeri ise şu cümlelere yer verdi:

"Milli ara bize iyi geldi. Çokça idman yaptık ve daha sonra hazırlık maçı yaptık. Hazırlandık, Rize'ye deplasmana gideceğiz. Zor bir deplasman ama elimizden geleni yapıp 3 puanla dönmek istiyoruz. Manisa maçı talihsiz geçti, öndeydik sonlara doğru gol yiyince takım düştü. Yapacak bir şey yok. Diğer maçlara konsantre olup yenmemiz gerekiyor." - MUĞLA