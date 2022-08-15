Rize haber... A. Denizlispor, Çaykur Rizespor'a gözünü dikti Rize haber... A. Denizlispor, karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarına başladı. A. Denizlispor, karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarına başladı. Spor Toto 1. Lig 2022 - 2023 sezonuna Eyüpspor ile giriş yapan Denizlispor, şimdi ise Çaykur Rizespor maçına odaklandı. Deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan A. Denizlispor, maç öncesi hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / Spor Denizlispor Eyüpspor Rizespor Spor Haberler

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