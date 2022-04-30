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Rize'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı

İhlas Haber Ajansı - Cengiz Yıldırım - Spor
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- Rize'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ederken, bordo-mavili taraftarlar, Rize'nin Pazar ilçesinde büyük coşku yaşadı.

RİZE (İHA) - - Rize'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı

RİZE - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ederken, bordo-mavili taraftarlar, Rize'nin Pazar ilçesinde büyük coşku yaşadı..

Spor Toto Süper Lig 'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu garantilerken, bordo-mavili taraftarlar, Pazar ilçesinde takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Bordo-mavili taraftarlar, maçın bitmesiyle birlikte meşaleler yakarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Büyük coşku yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar araçları ile Pazar'da marşlar eşliğinde konvoy yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Rize, Spor, Haberler

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