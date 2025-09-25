Haberler

Rize'deki Kaçkar by UTMB'de 100K Parkuru İptal Edildi

Rize'de 27-28 Eylül'de gerçekleştirilecek UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı olan Kaçkar by UTMB'de, çığ riski nedeniyle 100K parkurunun yapılmayacağı açıklandı. 20K ve 50K yarışları ise planlandığı gibi düzenlenecek.

Rize'de 27-28 Eylül'de düzenlenecek UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı "Kaçkar by UTMB"de 100K parkurunun çığ riski nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Kaçkar by UTMB'den yapılan yazılı açıklamada, yüksek rakımlarda yoğun kar ve çığ riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, çığ riski nedeniyle bu yıl 100K yarışının yapılmayacağına işaret edilerek, "Güvenlik her zaman ilk önceliğimizdir ama Kaçkar by UTMB'nin ruhu burada. 20K ve 50K yarışları planlandığı gibi yapılacak. 20K parkuru değişmedi, güncellenmiş 50K GPX web sitemizde yer alıyor. Bu ilk yıl hala unutulmaz olacak vadilerde, ormanlarda ve patikalarda buluşacağız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
