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Rize'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Gerçekleşti

Rize'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Gerçekleşti
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Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'na 5 ülkeden 120 sporcu katıldı. Sporcular, 4,2 kilometrelik zorlu parkurda mücadele etti. Dereceye giren sporculara madalyanın yanı sıra toplamda 220 bin lira para ödülü verildi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda düzenlenen organizasyona, 5 ülkeden 120 sporcu katıldı.

Yaylada hazırlanan 4,2 kilometrelik zorlu parkurda birinci olmak için ter döken sporcuların bazılarının zorlandığı gözlendi.

Yarışları 17 yaş altı erkeklerde Eymen Şen, 17 yaş altı kızlarda Damla Eser, 15 yaş altı erkeklerde ??Veli Sarı, 15 yaş altı kızlarda Yağmur Aytekin, 12 yaş altı erkeklerde Tuna Yıldırım, 12 yaş altı kızlarda Miray Akcan ve master erkeklerde Mustafa Yıldız birinci tamamladı.

Büyük erkeklerde Emre Yavuz, büyük kadınlarda Tatiana Saitovara, genç erkeklerde Vadim Gvozdarev ve genç kadınlarda Yuliya Li birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara, madalya ve toplam 220 bin lira para ödülü verildi.

Yarışları, Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ile sporseverler izledi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

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