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Rize'de U14 Futbol Maçında Kavga: Polis Biber Gazı Kullandı

Rize'de U14 Futbol Maçında Kavga: Polis Biber Gazı Kullandı
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Rize'de Rizespor ve Trabzonspor U14 takımları arasında oynanan maçta, beraberlik golü sonrasında gerginlik yaşandı. Olaylar nedeniyle polis biber gazı kullanarak müdahale etti.

Rize'de oynanan U14 Gelişim Futbol Ligi maçında çıkan kavganın ardından polis biber gazı kullanarak olaylara müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre U14 Futbol Ligi'nde Rizespor ile Trabzonspor arasında Rize'de oynanan karşılaşmada, bordo-mavililerin 2-2 beraberliği yakalamasının ardından gerginlik yaşandı. Beraberlik golünü atan Trabzonsporlu oyuncu kırmızı kart görürken, Trabzonspor'un iki antrenörü sahaya girerek duruma tepki gösterdi ve hakemle tartıştı. Yaşananların ardından Trabzonspor'un iki antrenörü de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Rizespor'un yedek kulübesinde bulunan bir kişi ise yedek kulübesinden çıkıp tribünlerin önüne gelerek taraftarların bulunduğu tel örgüleri tekmeledi. Bu kişi daha sonra Trabzonspor yedek kulübesine doğru ilerleyerek Trabzonspor teknik direktörünün üzerine yürüdü.

Polis olayları biber gazı kullanarak sakinleştirdi. Daha sonra maç kaldığı yerden devam etti ve 2-2 berabere sona erdi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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