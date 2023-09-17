Rize'de bu yıl 10. kez düzenlenen Lazralli Tahta Araba Yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Mekaleskirit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen yarışlara 44 kişi katıldı. Yarışmacılar kendi yapıp geliştirdikleri tahta arabalarla mücadele etti.

Rize'de 'Lazralli Tahta Araba yarışları' renkli görüntülere sahne oldu

RİZE - Rize'de bu yıl 10. kez düzenlenen Lazralli Tahta Araba Yarışları her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Mekaleskirit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde "Laz Ralli" tahta araba şenliğinin 10. kez yapıldı. Çocuklar, gençler ve yaşlılar olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışlara toplam 44 kişi katıldı. Yarışmacıların kendi elleriyle yapıp geliştirdikleri tahta arabalar ile katıldıkları yarışlar kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Müsabakalarda küçük çaplı kazalar da yaşandı. Etkinlikte kadınlar 8 dakikada muhlama yapmaya çalıştı.

Bu sene ilginin yoğun olduğunu söyleyen MEKADER Başkanı Halil Kosanoğlu, "Bu sene Laz Ralli'nin onuncusunu düzenliyoruz. Kültürel bir etkinlik. 3 kategoride yarıştırıyoruz. Çocuklar, gençler ve yaşlılar arası yarışlar yaptırıyoruz. Bu sene ilgi çok büyüktü. Samsun'dan, Giresun'dan ve Trabzon'dan gelen yarışmacılarımız var" ifadelerini kullandı.

"Şansımızı denemeye ve buradaki arkadaşları davet etmeye geldik"

Samsun'dan laz ralli yarışması için geldiğini ifade eden Fatih Koçbıyık, "Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden geliyorum. Bizde Samsun'da tahta rally yarışmaları yapıyoruz. Burada da tahta araba yarışları varmış. Şansımızı denemeye ve buradaki arkadaşları davet etmeye geldik. Parkuru ilk defa gördük. Parkuru görme şansımız olmadı. Dün gece geldik. Artık bu sene öğreneceğiz Seneye bakacağız. Şansı iyi olan kazanacak" diye konuştu.

"Parkur çocukluğumuzda olsaydı çok rahatlıkla yarışırdık"

50 yaşındaki İbrahim Gümbar insanın yaşı geçtikçe korkmaya başladığını belirterek, "Parkur çocukluğumuzda olsaydı çok rahatlıkla yarışırdık. Fakat belli bir yaşı geçince insan korkuyor. Vallahi ayak freni yapmamış olmasaydım uçuyordum. Çocukluğumuzda olan cesaretle yüksek hızlara çıkıyorduk. Gençler artık o hızı yapacaklar. Onlar daha cesurlar. Biz parkuru onlara bıraktık" şeklinde konuştu.

"Parkur korkutucu"

Parkurun korkutucu olduğunu belirten Kadir Ali Kus, "Birinci olmak çok güzel bir duygu. Kalbim durmuyor. Heyecanlıyım. 2. vitese taktım bu sefer. Parkur korkutucu. Aşırı korkutucuydu. 2 tane araç kaza yaptı. Onları sollarken yol yok. Sağ sol yaptık sonrada yallah dedik" dedi.

"Arkadakiler geldi ve beni geçti"

Yarışmada hafif şekilde yaralanan Hakkı Seyir, kazadan ötürü 3. olduğunu ifade ederek, "İlk geliyordum. Son düzlükte araba çarptı. Düşürdü beni, bende üçüncü oldum. Ben hiç zorlanmadım ama araba çarptığı için düşürdüler. Arkadakiler geldi ve beni geçti" ifadelerini kullandı.