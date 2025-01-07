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Rize'de Heliski Heyecanı 20 Yıldır Devam Ediyor

Rize'de Heliski Heyecanı 20 Yıldır Devam Ediyor
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Rize'nin Kaçkar Dağları'nda, daha önceden belirlenen kayılmamış bölgelerin zirvelerine helikopterle bırakılarak yapılan Heliski etkinliği, kış sporlarına ilgi çekiyor. Bu yıl etkinliğin 20. yılı kutlanırken, kar kalitesinin iyi olması sayesinde katılımcılar mutlulukla dönüyor. Heliski ile birlikte kış turizmi ve kayak aktiviteleri bölgede artış gösterdi.

Sporcuların, daha önceden belirlenmiş ve hiç kayılmamış bölgelerin zirvelerine helikopterle bırakılarak kayak heyecanı yaşadığı Heliski, Rize'nin Kaçkar Dağları'nda başladı.

Kaçkar Dağlarında 20 yıldır yapılan 'Heliski', bu yıl da sürüyor. 'Heliski' heyecanını yaşamak için Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular, daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış bölgelerin zirvelerine helikopterle bırakılıyor. Ardından kayakçılar parkur bitiminde yine helikopterle alınarak yeniden zirvelere çıkartılıyor. Eşsiz doğaya sahip olan Kaçkarlar, Heliski için dünyada en çok tercih edilen 10 nokta arasında yer alıyor.

Heliski Türkiye operasyon departmanı çalışanlarından Celal Özkan, Heliskiye talebin her geçen yıl katlanarak artığını söyledi. Özkan "Heliski ilk başladığımız yıllarda 6 haftaydı, şu anda 2025 yılına baktığımızda 16 hafta olarak devam edecek. O yüzden talep var. Her geçen sene üstüne üstüne koyup o şekilde devam ediyor. Bu sene Kaçkarlar'da kar kalitesi çok iyi. Yani yukarı çıkan misafirler döndüklerinde çok mutlu bir şekilde dönüyorlar. O da sezonun uzun sürmesinde etkili oluyor" dedi.

Heliski'de 20. yıl

Heliski'nin 20. yılı olması nedeniyle çeşitli profesyonel sporcuların da bu yıl etkinliklere katılacağını kaydeden Celal Özkan "Bu yıl 20. yıllarını da kutluyorlar. O yüzden bu yıla özel kayaklar yapıldı. 20. yıla özel aynı zamanda da bu yıla özel yine misafirler buraya getirecekler. Karın kaliteli olması, bir de Kaçkar Dağları'nın eğimi bu spor için çok uygun. O yüzden burası tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Heliski ile beraber kayağa ilgi artmaya başladı"

Heliskinin başlamasıyla bölgede kayak branşına ilginin artığının altını çizen Özkan, "Heliski buraya geldiğinde herkes kayağa çok yabancıydı ama Heliski'den sonra artık burada işletmeciler kayak almaya başladılar, kaymaya başladılar. Çamlıhemşin'de Kayak Okulu açıldı. Heliski ile beraber kış aktiviteleri burada artmaya başladı. O da gölgede kış turizminin gelişmesi için bir nevi öncelik yapmış oldu" diye konuştu.

"Kış hatayı kabul etmez"

Bölgede daha profesyonel çalışmalar ile kayak sporunun daha da gelişebileceğini kaydeden Celal Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaçkar Dağları kış turizm için de yaz turizmi için de inanılmaz bir potansiyele sahip. O yüzden mantıklı güzel yatırımlarla beraber, profesyonel kişilerle beraber dünyada ses getiren bir yer olabilir ama dediğim gibi profesyonel kişilerle olması çok önemli. Çünkü kış hatayı kabul etmez. Karı çok iyi tanımak, çok iyi bilmek gerekiyor ki buralarda kış turizmine güvenli bir şekilde yapabilelim."

Heliskide güvenlik hat safhada

Dünyadaki en pahalı, elit ve tehlikeli spor dalları arasında yer alan Heliski, ciddi bir güvenlik ve izin süreci gerektiriyor. Türkiye'de bu sporun yapılabilmesi için organizasyon firmaları Rize ve Artvin Valilikleri, Genelkurmay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli birçok izni almak zorunda. Uçuşlar öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçuş rotaları belirlenip izinler veriliyor. Etkinlikle görev alacak pilotlar özel eğitimlerden geçiriliyor. Sporculara ise yerleşim dışında hayatta kalma, kış şartlarında hayatta kalma eğitimleri veriliyor. Sporcular parkurda kendi aralarında iletişim kurabilecekleri telsizler, uydu telefonları, yerlerinin tespit edilebilmesi için GPRS vericileri ve haritalarla donatılıyor. Sporcular ayrıca çığ risklerine karşı sırtlarında airbag çantaları ile kayıyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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