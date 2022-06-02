Rize'de gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler

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Rize'de gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
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Rize'de gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Rize'de 284 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Rize'de 284 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ardeşen ilçesine bağlı Fırtına Mahallesi'nde F.Y'nin ev ve otomobilinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 284 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili F.Y. hakkında işlem başlatıldı.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

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