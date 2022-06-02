Rize'de gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler

Rize'de gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
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Rize'de 284 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Rize'de 284 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ardeşen ilçesine bağlı Fırtına Mahallesi'nde F.Y'nin ev ve otomobilinde arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 284 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili F.Y. hakkında işlem başlatıldı.
AA / Muhittin Sandıkçı - Spor