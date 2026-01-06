FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

RİZE'nin Handüzü ilçesinde 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize'nin Handüzü ilçesinde düzenlenecek. 12 ülkeden 30 sporcunun mücadele edeceği şampiyona kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilecek. Organizasyonun tanıtım toplantısı, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya; Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Rize Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetliler katıldı.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı Rize'de yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, "Bu sebeple bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve katkılarından dolayı Rize Valiliği'ne teşekkür ediyorum. 2026'nın ülkemizin spor turizmine değer katacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANI ÖZER: BU ORGANİZASYONUMUZ DA SORUNSUZ VE GÜZEL BİR ŞEKİLDE GEÇECEKTİR

Emeği geçen herkese teşekkür eden Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, "Güneysu, Rize'nin küçük ama sevimli bir ilçesi. Bu güzel ve dünya çapında önemli olan bir organizasyonu Güneysu'da yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. İnşallah bu organizasyonumuz da sorunsuz ve güzel bir şekilde geçecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

VALİ YARDIMCISI KURT: RİZE SPOR KENTİ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEDİR

Rize'nin spor kenti olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, "Rize, yağmurun ve çayın başkenti. Turizm, kültür, gastronomi kenti. Tamamlanan ve devam eden spor yatırımlarıyla da spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bakanımız, spor müdürümüz ve valimizin bizi heyecanlandırması önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

AHMET TEMURCİ: TÜRKİYE'Yİ 4 MEVSİM SPOR TURİZMİYLE YAŞAYAN BİR HALE GETİRMEK İSTİYORUZ

Türkiye'yi 4 mevsimde spor turizmiyle yaşayan bir ülke haline getirmek istediklerini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, "Bugün burada sadece bir yarış duyurusu için değil, Türkiye'nin spor turizmini ve diplomasisini bir üst basamağa taşıyacak bir haberi paylaşıyoruz. Türkiye artık dünya spor turizmindeki payını istikrarlı şekilde artırmaya kararlı olan bir ülke. Biz Türkiye'yi 4 mevsim spor turizmiyle yaşayan bir hale getirmek istiyoruz. Bu organizasyon da bizim için bir yarıştan ötesi. Dünyada spor turizmi farklı bir noktaya oturdu. Küresel turizm dünyada yüzde 4-5 arasında büyüme gösterirken, spor turizmi ise 2 katı büyüme yaşadı. Biz de bakanlık olarak bu dönüşümleri yakından izliyoruz. Türkiye'nin coğrafi yapısı ve iklim özellikleri, spor turizminde ciddi anlamda potansiyelli. 4 mevsimi aynı anda yaşayan nadir ülkeler arasındayız. Ağrı Dağı'nda karlar arasında spor yaparken, 1 saatlik uçuşla Kaş'a gidip dalış yapabilirsiniz. Türkiye böyle bir ülke" şeklinde konuştu.

Rize'nin tanıtım videolarıyla başlayan toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.