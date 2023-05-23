Rize'de bisiklet tutkunları 'Sen de bisikletini al gel' etkinliğinde pedal çevirdi

Rize'nin Güneysu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesince 'Sen de bisikleti al gel' etkinliği gerçekleştirildi. Katılımcılar, Güneysu Spor Salonu ile Adacami Köprü arasındaki 4 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesince "Sen de bisikleti al gel" etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer'in yanı sıra çok sayıda bisiklet tutkununun bir araya geldiği etkinlik, Güneysu Spor Salonundan start aldı.

Katılımcılar, Güneysu Spor Salonu ile Adacami Köprü arasındaki 4 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Turun tamamlanmasının ardından katılımcılara çiğ köfte ikram edildi.

Kaymakam Yelek, gazetecilere, gençleri bir araya getirmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Özer ise bisiklet turunun ikincisini düzenlediklerini belirterek, "İnsanlarımızda bisiklet sürme farkındalığı oluşsun diye yapıyoruz. Çünkü alanlarımız müsait. Daha geniş katılımlı program yapmayı düşünüyoruz. Spor yapalım, genç kalalım." dedi.