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Rize'de Ayak Tenisi Turnuvasında Hayatını Kaybeden Fatih Kaan Arıman İçin Katıldılar

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Rize'de düzenlenen ayak tenisi turnuvasına katılan takımlar, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Fatih Kaan Arıman'ı anmak için mücadele ediyorlar.

Rize'de bu yıl 3. Kez düzenlenen ayak tenisi turnuvasında hayatını kaybeden Fatih Kaan Arıman için katıldılar.

Rize'de Şenol Birol Tesisleri'nde Masterlar ve Veteranlar Gençlik ve Spor Kulübü tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle bu yıl 3. Kez ayak tenisi turnuvası düzenleniyor. Bu turnuvaya 60 kişiden oluşan 12 takım katıldı. Bu 12 takım, aktif olmayan futbolculardan, faal antrenörlerden, teknik adamlardan ve akademisyenlerden ve aktif olan futbolculardan oluşuyor. 3 grup halinde yapılan turnuva, oynanan maçların ardından kupa finaliyle son bulacak. Düzenlenen turnuvaya katılan Ofisspor1 ve Ofisspor2 takımlarının oyuncuları yaklaşık 4 ay önce karaciğer enfeksiyonu nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rize Özel İdarespor'un takım kaptanı Fatih Kaan Arıman için turnuvaya katıldı. Daha önce düzenlenen ayak tenisi turnuvalarına bu yıl katılamayan Arıman için turnuvada şampiyon olmaya çalışıyorlar.

"İnşallah da şampiyon olarak bu şampiyonluğu ona armağan ederiz"

Şampiyonluğu hayatını kaybeden Fatih Kaan Arıman için almaya çalışacaklarını ifade eden Doğukan Tüfekçi, "Şuan Rize adına güzel bir etkinli olduğunu düşünüyorum. Harika ilerliyor. Güzel vakit geçiriyoruz. Zaten takım arkadaşlarımızla da çocukluğumuz birlikte geçti. Bu etkinliğin devam etmesini istiyoruz. Oynadığımız arkadaşlarımızın hepsini tanıyoruz zaten. Turnuvaya takım arkadaşımızın, abimiz olan ve çok değerli abimiz Fatih abimizi kaybettik. Ofisimizde güzel bir birlikteliğimiz vardı. Abiliğimizi Fatih Kaan Arıman yapıyordu. Üzücü bir hastalık sonucu Fatih abimizi kaybettik. Bu turnuvaya iki yıldır Fatih abimiz de katılıyordu. Maalesef bu yıl katılamadı. Bizde onu temsil etmek için onun adına şampiyon olmayı hedefliyoruz. İnşallah da şampiyon olarak bu şampiyonluğu ona armağan ederiz" ifadelerini kullandı.

"Fatih Kaan Arıman'ı kaybettik ve ondan dolayı turnuvaya katıldık"

Turnuvaya katılış amaçlarının farklı olduğuna vurgu yapan Soner Özdemir, "Yaz döneminde olması çok iyi oluyor. Hem antrenman yapmış oluyoruz. Hem de eğleniyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. Hedefimiz o yönde ama 2 yıldır şampiyon olan abilerimiz var. Yakın zamanda bir abimizi kaybettik. Fatih Kaan Arıman'ı kaybettik ve ondan dolayı turnuvaya katıldık. Kazanırsak şampiyonluğu ona armağan etmek istiyoruz. İnşallah kazanırız ve Fatih abimiz bizle gurur duyar" şeklinde konuştu.

"Çok faydalı bir organizasyon oldu"

Organizasyonun genç futbolcular içinde faydalı olduğunu belirten Abdullah Kalafatoğlu, "Bu yıl 12 takım katıldı. 12 takımla birlikte toplam 60 tane sporcu bizimle birlikteler. Bunların neredeyse yüzde 60'ı profesyonel takımlarda oynuyor. Artık genç yeteneklerde var. En mutlu olduğum şey 16 yaşında olan genç arkadaşlarımız katıldı. Tekniklerin ve seviyelerini görmeleri açısından çok faydalı bir organizasyon oldu" diye konuştu.

"Aynı zamanda antrenman yapmış oluyoruz"

Eyüp Ensar Bozkurt ise, "Bu sene üçüncüsü düzenleniyor. Eski hocalarımız olsun. Eski takım arkadaşlarımız var. Çok çekişmeli maçlar oluyor. Aynı zamanda antrenman yapmış oluyoruz. Güzel bir etkinlik" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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