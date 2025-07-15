Rize'de 15 Temmuz İçin Yüzme Etkinliği Düzenlendi

Rize'de 15 Temmuz İçin Yüzme Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen 'Bir Baştan Bir Başa Rize' isimli yüzme etkinliğinde, 16 kişilik grup dalgalı denizde 4 kilometre yüzdü.

RİZE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında Karadeniz'e açılan grup, dalgalı denizde 1,5 saatte 4 kilometre yüzdü.

Rize'de 16 kişilik yüzücü grup tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Bir Baştan Bir Başa Rize' adlı yüzme etkinliği düzenledi. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinlikte; grup, Rize Limanı'ndan kendilerini Karadeniz'in derin sularına bıraktı. Yağışlı ve dalgalı denize rağmen kulaç atarak 4 kilometre yüzen yüzücüler, 1,5 saat sonra bitiş noktası olan İslampaşa Mahallesi'nden kıyıya çıktı. Kıyıdan gözlemlenen yüzücüler, zaman zaman sis ve dalgalar arasında kayboldu.

'15 TEMMUZ ANISINA BİR FARKINDALIK OLSUN DİYE YAPIYORUZ'

Etkinliği organize eden eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, "15 Temmuz anısına bir farkındalık olsun diye yapıyoruz. Yaklaşık 3,5-4 kilometre yüzme mesafemiz var. Bizden sonra da bu etkinlik kalıcı olarak devam eder diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'ÇOK KEYİFLİYDİ AMA ZORDU'

Paletle yüzerek karaya ilk ulaşan Emin Kanbur (59) da "Çok zor değildi. Havanın yağmurlu ve serin olması avantajdı. Tek dezavantaj, Rize'yi denizden seyredememekti. Dalgalar konforlu nefes almamızı engelledi. Bunların dışından mükemmel bir parkurdu. Ben paletli olarak birinci geldim ama serbest yüzmede Cihan arkadaşımız iyi bir performans sergiledi" dedi.

Serbest yüzmede karaya ilk ulaşan Cihan Topçu (48) ise "Çok keyifliydi ama zordu. Dalgalar zorladı ama keyif aldım. Bu 4'üncü yılım, severek geliyoruz. İnşallah yeniden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcılara madalya takdimi ve kahvaltı ile sona erdi.

U

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı

MİT'ten FETÖ operasyonu! Ünlü zincir market ve tatlıcıya kayyum atandı
HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? 'Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun' dediği ortaya çıktı

Gözaltına alınan patronun sözleri ortaya çıktı: Beni Gülen yükseltti
Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı vahim boyutta
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış

Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Ardına bakmadan kaçmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi

Ünlü çiften ayrılık söylentilerine manidar yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.