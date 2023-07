Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 'Bir Baştan Bir Başa Rize' etkinliği düzenlendi

RİZE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 'Bir Baştan Bir Başa Rize? etkinlikleri kapsamında Karadeniz'e açılan grup, 1,5 saatte 4 kilometre yüzdü.

Rize'de 20 kişilik yüzücü grup tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Bir Baştan Bir Başa Rize' adlı yüzme etkinliği düzenledi. Bu yıl 4'üncüsünü düzenlen etkinlikte grupi Rize Limanı'ndan kendilerini Karadeniz'in derin sularına bıraktı. Denizde kulaç atarak 4 kilometre yüzen yüzücüler, 1,5 saat sonra bitiş noktası olan İslampaşa Mahallesi'nden kıyıya çıktı.

'HER KESİMDEN İNSANIMIZI BURADA GÖRMEK İSTİYORUZ'

Etkinliğe katılan Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı,"Belediye Başkanı olduğum günden beri deniz sporlarını ve yüzmeyi arttırmaya çalışmıştım. Bulunduğumuz mekandan İslampaşa mevkiine kadar, yüzme etkinliğini her yıl 15 Temmuz adına gerçekleştiriyoruz. Her kesimden insanımızı burada görmek istiyoruz. Her yıl sayımız artıyor. Etkinlik, inşallah önümüzdeki yıllarda Rize Valiliği veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üzerinden resmi programlar dahilinde geliştirilerek yapılır" dedi.

'BENİM GÜNLÜK ANTRENMANIM BU ROTA KADAR'

Etkinlikte karaya ilk ulaşan sporcu Beren Lina Çemberci de (14), "İlk defa katılıyorum. Benim günlük antrenmanım bu rota kadar. Havuzda ortalama her idmanda bu kadar mesafe katetiyorum. Havuzda yüzmekle denizde yüzmek aynı değil" diye konuştu.

'ULUSAL ÇAPTA YAPILMALIDIR'

Etkinliğe katılan Emin Kanbur ise, "Akıntılar ile yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda iyi bir parkur. Burada sıfır rakımda şehri seyretmek çok güzel bir duygu. Aslında bu Rize'de açık deniz yüzmek için bu mevsimlerde çok uygun. Bence bu etkinlik ulusal çapta yapılmadır" şeklinde konuştu.(DHA)