Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 21. haftasında Rize Belediyespor, evinde Köyceğiz Belediyespor'u 28-25'lik skorla mağlup etti. Maçın ilk yarısını 16-11 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da kontrolünü kaybetmedi.
Yenişehir Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-11 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rize Belediyespor, sahadan 28-25 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor