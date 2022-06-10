Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı üç ABD'li sporcu ile anlaştı - Haberler

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Rize Belediyespor, üç ABD'li oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Mustafa Köroğlu, AA muhabirine, bu sezon yükseldikleri ligde kalıcı olabilmek için kadrolarını güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Köroğlu, takımın 2 yıl önce kurulduğunu ve mücadele ettiği liglerde üst üste şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmenin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, hedeflerinin bütçelerine uygun ama mücadele gücü yüksek ekip kurmak olduğunu ifade etti.

Transfer çalışmaları kapsamında görüşmeler gerçekleştirdiklerine işaret eden Köroğlu, "Yunanistan'ın PAOK takımından 29 yaşındaki Rachel Lashawn Holliway, Romanya'nın Targu Mures takımından 28 yaşındaki Ruht Sherrill ve 2021 ABD AmeriCup katılımcısı 23 yaşındaki Khayla Nicole Pointer'i kadromuza kattık. İlk kez yer alacağımız ligde, ilk etapta kalıcı olmak istiyoruz." dedi.

Köroğlu, yabancı transferini tamamladıklarını, yerli oyuncu transferinde ise çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.