Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 6 oyuncuyla anlaşma sağladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 6 oyuncuyla anlaşma sağladı

AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
 - Güncelleme:
Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 6 oyuncuyla anlaşma sağladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Rize Belediyespor, 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Rize Belediyespor, 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde kalıcı olabilmek için mevcut kadronun korunmaya çalışıldığı ve takviyelerle güçlendirildiği belirtildi.

İç ve dış transferin devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "İç transferde Süper Lig'e yükselmemize katkı sağlayan Cansu Öncel, Deniz Üstün, Arzu Özdemir, Eydina Topçu, Sümeyya Özcan ile birer yıllık yeni sözleşme imzalanmış, dış transferde ise Gizem Kazalı kadromuza katılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, transferlerin devam edeceği kaydedildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Rize Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title