Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2 oyuncuyla anlaşma sağladı Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Rize Belediyespor, 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Rize Belediyespor, 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligde kalıcı olabilmek için kadroyu güçlendirmeye devam ettikleri belirtildi. Dış transferin devam ettiği aktarılan açıklamada, "İç transferde aramıza yeni oyuncular katılmıştı. Şimdi de dış transferde Nuran Tutsak ve Tuğçe Alan ile birer yıllık sözleşme imzalayarak aramıza kattık." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, eksik bölgeler için transfer çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. AA / Fikret Delal - Spor Basketbol Süper Ligi Rize Spor Haberler

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