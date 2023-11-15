Rize Belediyespor, çeyrek finale yükseldi
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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur rövanşında Köyceğiz Belediyespor'a 32-31 yenilmesine rağmen Rize Belediyespor, ilk maçta aldığı galibiyetle çeyrek finale yükseldi.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur rövanş mücadelesinde Köyceğiz Belediyespor'a 32-31 yenilmesine rağmen ilk maçta rakibini deplasmanda 34-33 yenen Rize Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.
Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Spor Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasının ilk yarısı Köyceğiz Belediyespor'un 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
Çekişmeli geçen mücadeleyi Köyceğiz Belediyespor, 32-31 kazandı.
İlk maçı deplasmanda 34-33 kazanan Rize Belediyespor, çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.
Kaynak: AA / Spor