Rize Ayder Yurdu'nda Asansör Düşmesi İddiaları Yalanlandı
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Rize'deki Ayder Yurdu'nda asansör düştüğü iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Genel müdürlük, yaşanan olayın kısa süreli elektrik kesintisi nedeniyle meydana geldiğini ve öğrencinin emniyetli bir şekilde tahliye edildiğini belirtti.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden, Rize'deki Ayder Yurdu'nda asansör düştüğü iddialarının doğru olmadığı bildirildi.
Genel müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rize Ayder Yurdu'nda asansör düştüğü iddiası doğru değildir. Söz konusu olayda gece saat 23.54'te kısa süreli elektrik kesintileri yaşanması sebebiyle içerisinde bir öğrencinin bulunduğu asansör, 3. ve 4. kat arasında çok az bir süre kalmıştır. Asansör, referans kat olarak belirlenen en yakın kata öğrencimizi emniyetli bir şekilde tahliye etmiştir. Öğrencimizin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.