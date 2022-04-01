Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde milli sporcular Rıza Kayaalp ve Yunus Emre Başar, yarı finale çıktı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil müsabakaları başladı. Beşinci gün gündüz seansında grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler ve çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Grekoromen stil müsabakalarının ilk gününde mindere çıkan 5 milli güreşçiden 2'si yarı finale kaldı.

Kariyerindeki 11. Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Rıza Kayaalp, 130 kilo elemelerinde Rumen Alin Alexuc Ciurariu ile yaptığı karşılaşmayı 9-0 teknik üstünlükle kazandı. Çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Dariusz Attila Vitek'i 6-0 mağlup eden Rıza, yarı finalde Azerbaycanlı Beka Kandelaki ile karşılaşacak.

77 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yunus Emre Başar, elemelerde Fransız Ibrahim Ghanem, çeyrek finalde de Hırvat Antonio Kamenjasevic'i rahat bir şekilde 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Yunus Emre, yarı finalde Bulgar Aik Mnatsakanian ile eşleşti.

63 kilo elemelerinde Macar Krisztian Kecskemeti'yi 5-2 yenen Ahmet Uyar, çeyrek finalde ise Azerbaycanlı Taleh Mammadov'a 5-1 mağlup oldu.

Büyüklerde ilk kez mücadele eden Emre Mutlu, 55 kilo elemelerde Sırbistan'dan Sebastian Kolompar'ı 12-3 teknik üstünlükle geçerek çeyrek finale yükseldi. Genç güreşçi, Gürcü Nugzari Tsurtsumia ile yaptığı çeyrek final maçını ise 8-0 teknik üstünlükle kaybetti.

Dünya şampiyonu Metehan Başar da 87 kilo elemelerinde Rumen Nicu Samuel Ojog'a yenildi.???????

Grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda yarı final müsabakaları akşam seansında yapılacak.