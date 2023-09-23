Rıza Kayaalp'in Final Maçı Yozgat'ta İzlendi

SEYFİ ÇELİKKAYA

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan 2023 Dünya Güreş Grekoromen Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden 5 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp'in finalde İranlı Amir Mirzazadeh ile yaptığı mücadeleyi memleketi Yozgat'ta hemşehrileri Cumhuriyet Alanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Kayaalp'in rakibi karşısında 2-2 avantaj puanıyla yenilerek gümüş madalyada kalması hemşehrilerini üzdü.

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finaline 6'ıncı kez Dünya Şampiyonu olabilmek için çıkan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in final müsabakasının halk tarafından da izlenebilmesi için memleketi Yozgat'ta Cumhuriyet Alanı'na dev ekran kuruldu. Kayaalp'in final müsabakasını annesi Sevgi Kayaalp, babası Kelami Kayaalp ile Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Celal Köse ve çok sayıda vatandaş heyecanla takip etti. Belgrad'daki organizasyonda Rıza Kayaalp'in, finalde İranlı Amin Mirzazadeh'e kaybetmesi, ailesi ve hemşehrilerini üzdü. Maçı izlerken büyük bir heyecan yaşayan anne Sevgi Kayaalp, oğlunun altın madalyayı kazanması için sürekli dua etti.

"CANI SAĞ OLSUN BENİM OĞLUM YİNE ŞAMPİYON"

Final maçını izlemek için Cumhuriyet Alanı'na gelen herkese teşekkür eden Rıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp, duygularını şöyle aktardı:

"Canı sağ olsun benim oğlum, yine şampiyon benim oğlum. 100'ü geçkin madalyası var. Yense çok iyi olurdu. Türk bayrağımızı, İstiklal Marşımızı söyletmeyi çok istiyordum ama olmadı. Canı sağ olsun. Vallahi çok dilim damağım tuttu. Allah herkese hayırlı evlat versin. Böyle evlat versin. Türk bayrağımız dalgalandırsaydı çok iyi olacaktı. Mutluyum, oğlumla yine gururluyum. Allah'ım canını sağ etsin. Çok istiyordu. Küçük yavrusu da çok istiyordu. 'Babacığım şampiyon ol gel. Sana pasta yapacağım. Babacığım bayrağımızı dalgalandır' diyordu ama çocuk çok çabalı adam olmadı."

"DAHA OLİMPİYATI VAR, İNŞALLAH ORADAN MADALYALARLA GELECEKTİR"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da, "Gönül isterdi ki madalyayla dönelim ama Rıza bizim evladımız, bu toprakların evladı. Bütün hemşehrilerimizle beraber maçı izledik. Dualarımız da yanında olduk. O da elinden geleni yaptı. Hepimiz gördük gönlümüzün şampiyonu. Allah inşallah ileride daha nice nice şampiyonluklar nasip edecektir. Daha olimpiyatı var, İnşallah oradan madalyalarla gelecektir. Gelecek günlerde olimpiyatlarda nice şampiyonlarda madalyayla dönüp gelecek. Biz kendisiyle Yozgat olarak şampiyonumuzla gurur duyuyoruz. Canımız sağ olsun. Gönlümüzün şampiyonu o zaten" diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, "Yozgat'ımızın has evladı Bozok yaylamızın yiğit evladı. Rıza bizim her zaman göğsümüzü kabarttı. Milli marşımızı tüm dünyada defalarca söyletti. 11 kez Avrupa şampiyonu, 5 kez de dünya şampiyonu oldu. Bu işin finali Allah nasip olimpiyat şampiyonluğu, inşallah finali oğlumuz yapacak" dedi.