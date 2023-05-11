Rıza Kayaalp: 'Beni yetiştiren devletime vefamı ne kadar çok şampiyon olabilirsem o kadar fazla öderim'

"Beni yetiştiren devletime vefamı ne kadar çok şampiyon olabilirsem o kadar fazla öderim"

"14'üncü madalyayı alarak Avrupa'da rekorun tek sahibi olmak istiyorum"

Maçtan 2-3 gün önce inanılmaz bir stres başladığını ve dua ettiklerini kaydeden Rıza Kayaalp'in eşi Zeynep Kayaalp, "Rıza'yı motive etmeye çalışıyoruz. Hırvatistan'a gitmeden önce Elmadağ'a Rıza'ya moral olsun diye gittik. Beraber Vera ile uçurtma uçurdular. Moral olması için elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Maçtan 1 gün önce Vera ile konuşturuyorum. Vera 'babacım şampiyon ol' diyor. Biraz zor ve stresli bir dönem oluyor ama sonu çok güzel oluyor. Sabrettiğimize değdi diyoruz. Vera doğduktan sonra babası Vera'yı çok özlüyor. Rıza uyanır uyanmaz görüntülü arar. Vera da babasını çok özlüyor. Kamp döneminde özlem fazlasıyla oluyor. Rıza dışarıdan tam tersi duruyor ama evde çok kolay bir insandır. Yardım etmeyi sever, beni hiç kırmaz. Kibar biridir. Beni ve kızını hiç üzmeyen biridir. Biz birlikte bir şeyler yapmayı çok severiz. Gayet güzel vakit geçiririz. 3 yaşına gelince Vera'yı cimnastiğe yazdıracağız. Rıza da sporcu olmasını çok istiyor. Rıza, 'ben olimpiyat şampiyonu olamazsam sen olacaksın' diyor. Spor konusunda Rıza'nın çok planı var" diye konuştu.