Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda 13. şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edecek

Güreş Milli Takımı Antrenörü Nazmi Avluca, Avrupa Şampiyonası öncesi yaptığı açıklamada, kariyerinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp'in 13. şampiyonluk için mücadele edeceğini söyleyerek, "İnşallah Rıza kardeşim bunu başarır ve Türk güreşi olarak bu tarihi rekora sahip oluruz" dedi.

Avrupa Güreş Şampiyonası 12-18 Şubat tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek. Şampiyona öncesi Güreş Milli Takım Antrenörü Nazmi Avluca, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Şampiyonada ki hedeflerden bahseden Avluca, Rıza Kayaalp'in bir rekor deneyeceğini söyleyerek, "Aleksandr Karelin'in rekorunu geçen sene egale etmişti. Bu sene o rekoru kırmaya çalışacak. İnşallah orada da Rıza kardeşim bunu başarır ve Türk güreşi olarak bu tarihi rekora sahip oluruz. Diğer sıkletlerde de burada müsabakalarımız olacak. 82 kg'da burada genç bir kardeşimiz bizi temsil edecek. Burhan Akbudak vardı. Bu sıklette Dünya Şampiyonu. Bu sene onu dinlendiriyoruz. Onu Azerbaycan'da yapılacak baraj müsabakasına hazırlıyoruz. Bu Avrupa şampiyonası sonrası bizim iki tane baraj müsabakamız var. Birisi Bakü'de, biri de İstanbul'da yapılacak. Şuan Olimpiyata katılmayı hak ettiğimiz sıkletler var. 4 de eksiğimiz var. Bu baraj müsabakalarını tamamlayıp, olimpiyatlara tam kadro katılma hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

"Burada bizim ilk hedefimiz Olimpiyatlar"

Şampiyonanın kendileri için önemli olduğunu fakat olimpiyat kotası alma yoluna asıl hedefin Bakü'de düzenlenecek kota müsabakaları olduğuna değinen Avluca, "Avrupa Şampiyonası'nda arkadaşlarımız mücadele edecek. Bu şampiyonada bizim için önemli. Bizim hedefimiz olimpiyatlar. Avrupa şampiyonasında durumlarını göreceğiz, eksiklerini göreceğiz. Bunları tamamlamak için tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Burada bizim ilk hedefimiz olimpiyatlar. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olsa dahi bize olimpiyata katılmak için hak vermiyorlar. Bunun için bütün Avrupa ülkelerinin katıldığı bir müsabaka var. O da Bakü'de düzenlenecek. Onun müsabakası orada olacak. Bizim ilk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda sonra orası. Asıl hedefimiz de zirvede olimpiyatlar var. Bütün hazırlığımız buraya yönelik. Basamak basamak hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Antrenmanda gözlediğimiz eksikleri antrenman sonrası özel olarak çalışarak telafi ediyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız da devam ediyor" şeklinde konuştu.

Bakü'de yapılacak kota müsabakalarıyla ilgili ise, "Biz burada 4 sıklette katılacağız. Hepsi de alabilir. Alamayan arkadaşlar İstanbul'a kalıyor. İstanbul'da bütün dünya ülkelerinin geleceği bir müsabaka olacak. İstanbul'da da her sıklette 3 kota var. İkisinde de tüm kotaları alıp, Ata sporumuz olan güreşi temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Buradaki herkesin hedefinde şampiyonluk var"

Milli takım içerisinde bulunan herkesin hedefinin şampiyonluk olduğunu aktaran Nazmi Avluca, "Buradaki herkesin hedefinde şampiyonluk var. Güreş bir mücadele sporu, ölçülebilen bir spor değil. Başarı yolunda başarıyı etkileyen birçok faktör var. O yüzden ölçülebilen bir spor olsa, ben şu kadar koşarım ve şunu alabilirim. Biz iyi çalışıyoruz. İyi antrenmanlar yapıyoruz, arkadaşlarımız da iyi çalışıyorlar. Hedefimiz her sıklette altın madalya. Bu hedefle gidiyoruz. Ama illa ki kazalar oluyor, yenilgiler, sürprizler oluyor. Bizim hedefimiz bu ve inşallah bunu başarırız. Dediğim gibi güreş bir mücadele sporu ve karşınızdaki rakip bir insan olduğu için sürprizlere açık bir spor. Herkes şampiyonluk için çalışıyor, bizde çalışıyoruz. En iyi olan kazanıyor" diye sözlerini noktaladı. - İSTANBUL