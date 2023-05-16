Rıza Çalımbay: 'Üzüldüğüm maçlardan birisi'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa maçının ardından, "Bugün ne olursa olsun maçı kazanmak için hazırlanmıştık ama olmadı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa maçının ardından, "Bugün ne olursa olsun maçı kazanmak için hazırlanmıştık ama olmadı. Maçta istediğimiz gibi oynayamadık. Üzüldüğüm maçlardan birisi oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Bugün bütün amacımız maçı kazanmaktı. Geçen hafta da beklemediğimiz mağlubiyet almıştık. Bugün ne olursa olsun maçı kazanmak için hazırlanmıştık ama olmadı. Maçta istediğimiz gibi oynayamadık. Üzüldüğüm maçlardan birisi oldu. Pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı iyi pozisyonlara girdik. Onları değerlendirseydik en kötü beraberlikle ayrılırdık. Keşke ilk golü biz atsaydık. Her zamanki gibi beklenmedik goller yedik. Üzgünüz, önümüzde kritik maçlarımız var. Oyuncularımız da yorgunluk ve bıkkınlık, her şey olabilir. Çok maç oynadık sezon başından beri çünkü. İkinci yarı istediğimiz golü bulamayınca maçtan yenilgiyle ayrıldık. Bizim takımımız Avrupa ve Türkiye'nin en yaşlı takımı. Yoğun maç programı var. Üst üste götüremiyoruz. Sakatlık oluyor. Biz 13 günde 4 tane maç oynayacağız. Zaman zaman arkadaşlara da bir şey diyemiyorsunuz. Maalesef aksilikler oluyor, bu da ligi etkiliyor" diye konuştu.

"Emre Gökay artık oynayacak"

Bir gazetecinin, "Maçın son dakikalarında genç oyuncu Emre Gökay'ı maça aldınız ve gol attı. Performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Ben Beşiktaş'ın alt yapısından gelen birisiyim, Emre Gökay gibi. Ben sezon öncesi kampa 9-10 tane genç oyuncu götürdüm. Emre'yi hemen kadromuza kattık. Emre milli takıma da gitti. Emre'nin oynadığı U17 takımı da şampiyon oldu. Tek Emre değil, başka genç arkadaşlarımız da var. Bu gençlerin hemen oynaması çok zor. Orada yaptıkları antrenmanla bizlerdeki antrenman çok farklı. Artık takım oyuncusu oldu ve Emre oynayacak" yanıtını verdi.

"Kalan maçlar final niteliğinde"

Bir basın mensubunun, "Son 3 haftayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklinde sorusuna Çalımbay, şu yanıtı verdi;

"Ben arkadaşlarıma güveniyorum, biz bu sene Avrupa'ya gitmeseydik belki beşinci olacaktık. Avrupa'ya gidiyorsanız bu daha iyi bir başarıdır. 3 tane final gibi maçımız var. O maçların çok iyi bitmesi gerekiyor. Galatasaray maçı da dahil hepsi final niteliğinde. Biz sahada elimizden geleni yapıyoruz. Bizde kaçmak ya da korkmak gibi bir şey olmaz, bu bizim kitabımızda yazmaz. Sezonu en iyi şekilde bitireceğiz. Bizim buradaki Konya ve Kayseri maçına taraftarın da gelmesi gerekiyor. Taraftarın bu takıma saygı duyması gerekiyor. Çok güzel şeyler yaşadık çünkü. Böyle kötü şeyler her yerde yaşanır." - SİVAS