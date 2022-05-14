Rıza Çalımbay: İki Anadolu takımının final oynaması büyük olay - Haberler

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kayseri bizim kardeş ilimiz. Çok şeyi paylaştığımız bir yer Kayseri. Onlarla maç oynamak çok güzel bir şey. İki Anadolu takımının kupa maçını oynaması bence büyük bir olay. O yüzden iki il de iki takım da bunun kıymetini bilip güzelce, centilmence mükemmel bir mücadele edip maçı oynamamız gerekiyor" dedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, ligdeki Çaykur Rizespor ve Türkiye Kupası finalindeki Yukatel Kayserispor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Takımdaki diğer futbolculara şans verilmesi gerektiğine değinen Çalımbay, "Tek hedefimiz oradan puan ve puanlar almak. Çünkü ligin sonu geliyor. Oyuncularda yorgunluk, bıkkınlık her şey olabilir. Onları güzel şekilde ayarlamak, dengelemek gerekiyor" dedi.