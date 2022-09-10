Rıza Çalımbay: 'Oyuncularımı kutluyorum'

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Slavia Prag maçının ardından, "Çok güzel bir maç oldu, çok çekişmeliydi. Tam bir Avrupa maçı oldu. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Çalımbay, "Gruptaki oynadığımız en kuvvetli takımdı. Biz de tabii ki maçtan mutlaka puan ve puanlar almamız gerekiyordu. Maça kötü başladık ve gol yedik ama hiçbir zaman maçtan kopmadık. Takımımım mükemmel şekilde mücadele etti. Çok çekişmeli bir maç oldu. Esas maçlar bundan sonra başlayacak. Hazır olmayan arkadaşlarımız var, onlar da hazır olunca bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Çok güzel bir maç oldu, çok çekişmeliydi. Tam bir Avrupa maçı oldu. Oyuncularımı kutluyorum" açıklamasında bulundu.

"Gelen taraftarlar iyi mücadele etti"

Bir gazetecinin, "Taraftarı bugün nasıl buldunuz. Tribünler çok dolu değildi" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Beklediğimiz taraftar değildi yine çok iyiydiler. İyi de destek verdiler. Gelenler büyük bir destek verdi. Bugünkü taraftardan dolayı mutlum. Az olur, öz olur. Şunu söylemem lazım, saat 12'yi geçti, cuma gününe girdik. Maçta oynayanlara yarın idman yaptırmamız mümkün değil. Pazar günü de lig maçı oynayacağız. Saati de 17.00'de. Bari bu saate vermeyin. Bir gün dinlenme ile bu oyuncuları maça çıkarmak çok doğru değil. Maçı pazartesine alabilirlerdi. Ne kadar dinlenirlerse iyi. Bizim bir sürü sakatımız var, yetiştirme şansımız sıfır. Bu olmaması gereken bir şey" yanıtını verdi. - SİVAS