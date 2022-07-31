Rıza Çalımbay: "Ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rıza Çalımbay: "Ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum"

Rıza Çalımbay: 'Ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Beklemediğimiz hatalı goller yedik.

 - Güncelleme:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Beklemediğimiz hatalı goller yedik. Ancak sezon başında böyle şeyler olabilir. Ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum" dedi.

Turkcell Süper Kupa Final müsabakasında Sivasspor, Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, maça iyi başladıklarını belirterek, "Baskıyla yapılan bir faul, hakemin oyunu durdurmaması ve korner sonrasında gol olması oyuncularda da sıkıntı oluşturdu. İkinci yarıya atak başladık. Beklemediğimiz hatalı goller yedik. Ancak sezon başında böyle şeyler olabilir. Ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. Süper Kupa oynamanın önemi hakkında konuşan Rıza Çalımbay, eksik bir kadro ile İstanbul'a geldiklerini ve bazı bölgelere takviye gerektiğini aktardı.

"Kuvvetli ve alternatifli bir takım yapmamız gerekiyor"

Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u galibiyetinden ötürü kutlayan deneyimli çalıştırıcı şu ifadelere yer verdi:

"Hem Avrupa hem lig mutlaka kuvvetli ve alternatifli bir takım yapmamız gerekiyor. Bugün kanatları değiştirdiğimizde kanat olmayan arkadaşlarımızı oyuna aldık. Bizim için büyük bir ders oldu. İhtiyacımız olan oyuncuları almamız ve hata yapmadan işimize bakmamız gerekiyor. Transferlerde geç kaldık. Büyük takımlar gibi 3-5 milyon avro verip oyuncu alma şansımız yok. Bir oyuncuyu 1 ay bekledik, alamadık."

Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan kırmızı-beyazlı takıma transferi gündemde olan Morutan'da sadece menajerlerle ilgili küçük bir problem olduğunu ve yakın zamanda bu sorunun çözüleceğini dile getirdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Trabzonspor Süper Kupa Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title