Rıza Çalımbay: Morutan için başkanımız uğraşıyor, Sivasspor O'nun için fırsat olabilir

Enver ALAS / İSTANBUL, - Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'ya gitti. İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Morutan ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Başkanımız uğraşıyor. Gerçekten iyi bir oyuncu. Belki istediği şansı orada bulamamıştır. Türkiye'ye uyum sağlayamamıştır. Galatasaray'a çok kuvvetli şekilde geri dönmek isteyecektir. Bizim orası bir fırsat olabilir" diye konuştu.

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor inanılmaz transferler yapıyorlar. Başakşehir, Konya, Antalyaspor da öyle. Lig çok zor geçecek. Biz de bir an önce transferleri yapıp, arkadaşlar bize uyum sağlasınlar; maçlarımıza öyle girelim istiyoruz. Ama bir Anadolu takımının bütçesinin büyükler kadar olması zaten mümkün değil. Bizim de alabileceğimiz, kapasitemizin yettiği oyuncuları bir an önce almamız gerekiyor. Hedefimiz üst sıralar. Üç senedir takımı Avrupa'ya götürüyoruz. Play-off'ları geçtiğimizde gruplara kalacağız. Bu çok büyük bir avantaj. Kulübümüz iyi de para alacak. Bunun için tek isteğimiz transferlerin bir an önce yetiştirilmesi. Süper Kupa'da iki tane şampiyon takım oynayacak. O maçı oynamak bile gurur verici. Tek hedefimiz maçı kazanmak. Dostça bir maç olacak. Bizim de taraftarımız çok olacak."