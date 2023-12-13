Rıza Çalımbay: Maçı kazanmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Lugano maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında iddiaları olmasa da maçı kazanmak istediklerini söyledi. Çalımbay, gençlere de şans vereceklerini belirtti ve galibiyetin moral olabileceğini ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iddiaları olmasa da maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde yarın İsviçre ekibi Lugano ile yapacakları maç öncesi Letzigrund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Ne olursa olsun, iddiamız da olmasa bütün amacımız maçı kazanmak." diyen Çalımbay, "Başka hiçbir düşüncemiz yok. Eksik de olabiliriz, başka durumlar da olabilir. Ancak ne olursa olsun buraya kazanmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, burada alabilecekleri bir galibiyetin oynayacakları diğer karşılaşmalar için moral olabileceğini belirtti.

Gençlere de kadroda şans vereceklerini belirten Çalımbay, "Ben de Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş birisiyim. Onun için iyi olan arkadaşlarımızı Sakaryaspor maçında oynattık. Bundan sonra da oynatacağız, kalan maçlarımızda da yüzde 90 kullanacağız. Çünkü biliyorsunuz 5 tane kadro dışı arkadaşımız var, sakatlarımız da var. O yüzden her zaman onlara (gençlere) ihtiyacımız olacak. İhtiyaçtan ziyade iyi oldukları için arkadaşlarımızı buraya çağırıyoruz. Onlardan her türlü şekilde yararlanacağız. Yarın 11'de olur, sonradan oyuna girerler önemli değil ancak mutlaka yararlanacağız." diye konuştu.

Çalımbay, devre arasını şu anda konuşmanın erken olduğunu vurgularken, teknik direktör olarak hangi transferin ve hangi mevkilere oyuncunun alınması gerektiğini dile getirdiğini de kaydetti.

"Önümüzde 3 tane maçımız var. O maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." diyen Çalımbay, bu 3 maçı kazanmanın transferden daha önemli olduğunun altını çizdi.

Çalımbay, göreve gelmelerinin ardından oyuncularla sürekli diyalog içerisinde olduklarının altını çizerken, ardından üst üste alınan iki galibiyetin ardından futbolcuların morallerinin daha iyi olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, devre arasını iyi değerlendirmelerinin lige başlamalarını da olumlu etkileyeceğine de işaret etti.

Takımdan 5 oyuncunun kadro dışı bırakılmasının yönetimin kararı olduğunu belirten Çalımbay, bu karara saygı duyulması gerektiğini de vurguladı.

Çalımbay, "(Halil Umut Meler'e yönelik saldırı) Bu hakikaten iğrenç ve olmaması gereken bir şey. Hele hele üst düzey başkan seviyesindeki birinin yapmaması gereken bir davranış. Bunu gördüğümde çok üzüldüm. Hele hele yerdeyken kafasına vurmak, tekme atmak... Futbolda galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik var. Hepsini de yaşıyoruz. Antrenörler de futbolcular da bunu yaşıyor. Oyun bu, yenildiğinizde bunu hazmedeceksiniz. Başkan statüsündeki arkadaşımızın da orada daha yapıcı olması gerekiyor. Bu olayların çıkması kötü bir şey. İnşallah bundan sonra bir daha yaşanmaz." diye konuştu.

Ersin Destanoğlu: "Kazanarak ülkemize geri dönmek istiyoruz"

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ise buraya iddialı olarak gelmek istediklerini ancak grupta işlerin istedikleri gibi gitmediğinin altını çizdi.

Destanoğlu, "Yarın maçımızı oynayıp, kazanarak ülkemize geri dönmek istiyoruz. (Genç oyuncuları) Onları burada görmekten mutluluk duyuyorum. Ne kadar çok genç arkadaşımız burada olursa kulübümüzün geleceği adına güzel şeylerin yakın olacağını düşünüyorum. Gençlerin burada verilen şansları iyi değerlendirerek, Beşiktaş forması altında başarılar yakalaması hem kulübümüz hem de ülkemiz için çok önemli." dedi.

Basın toplantısı sonrası Beşiktaş, Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla Lugano maçı için hazırlıklarını tamamladı.