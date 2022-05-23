Rıza Çalımbay: Kupayı alıp bir ilki başarmak istiyoruz - Haberler

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yukatel Kayserispor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesinde Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, "Avrupa kupaları nedeniyle ligi en erken açan takımız. Üst üste son iki sezon takımı Avrupa kupalarına götürme başarısı gösterdik. Bu yıl önümüzde final şansımız var. Kupanın bizim için başka bir anlamı var. Sivasspor'un tarihinde ne final, ne kupa var. Bunun farkındayız. Bunu Sivas'a kazandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Çalımbay kupa finali öncesinde sezonu sakatlık nedeni ile kapatan Leke James dışında önemli bir eksiklik olmadığını belirtti.