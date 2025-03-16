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Rıza Çalımbay, Kalan Maçları İyi Bitirmeleri Gerektiğini Vurguladı

Rıza Çalımbay, Kalan Maçları İyi Bitirmeleri Gerektiğini Vurguladı
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atakaş Hatayspor'a 3-2 kaybedilen maçın ardından kalan maçlara odaklanmaları gerektiğini söyledi ve takımında sakat oyuncuların geri dönmesiyle daha güçlü bir performans beklediklerini ifade etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atakaş Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kalan maçlarını iyi şekilde bitirmeleri gerektiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, Mersin'de oynanan karşılamada Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iki takım için de gerçekten büyük bir mücadele olduğunu söyledi. Maça iyi başladıklarını, golü de bulduklarını dile getiren Çalımbay, "Ondan sonra biraz düşüş oldu ve istediğimiz şeyleri yapamadık. İkinci yarı tekrar her türlü riske girerek oynadık, gol de attık, goller kaçırdık. Tabii ki Hatay'da kaçırdı, biz de kaçırdık. Yapacak bir şey yok, şu anda kalan maçlarımız var. O maçları bizim çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Başka bir şeyi yok. Herkes Hatayspor'u kolay zannettiler, kolay bir maç olacağını zannettiler ama öyle değildi. Onun için bundan sonra oynayacağımız Adana Demirspor maçını da öyle düşünürlerse olmaz. Onun için de o maça daha iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Zaten biraz da takımımızın sıkıntılı şeyleri vardı. En az 5-6 tane sakat var, onlarda gelirlerse o zaman daha bambaşka güzel bir takım olarak maçlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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