Rıza Çalımbay: 'İnşallah ligi iyi şekilde bitireceğiz'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının ardından, "Ligde de istediğimiz şeyi yapamadık. Onu da iyi şekilde bitireceğiz inşallah" dedi.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımının üzerinde yorgunluk olduğunu ifade eden Çalımbay, "İlk yarı bizim de pozisyonlarımız vardı. Fenerbahçe'nin de pozisyonları vardı. Dikkat etmemiz gereken bazı şeyler vardı. İlk yarıdan sonra arkadaşlara Valencia'nın ve diğer forvetin öne koşular yaptığını söyledik. Benim en çok üzüldüğüm şey ne dediysek aynı şekilde gol yedik. Bu sezon çok yorucu geçti. Hem lig hem Türkiye Kupası hem de Avrupa kupaları olsun takımı bayağı yıprattı. Avrupa'nın en yaşlı takımıyız. Bundan önce Galatasaray maçı oynadık. Sonra da Fenerbahçe ile oynadık. Fenerbahçe tabii ligdeki durumu belli olmadığı için çok büyük ağırlık verdiler Türkiye Kupası'na. Kaliteli kadroya sahipler. Geniş kadromuz yok ama buna rağmen bundan önceki senelerde çok başarılı günler geçirdik. Avrupa'da güzel işler yaptık. Hem Türkiye puanı kazandırdık hem de kulübe maddi kazanç sağladık ama bu sezon yorgunluk vardı. Ligde de istediğimiz şeyi yapamadık. Onu da iyi şekilde bitireceğiz inşallah" şeklinde konuştu. - İSTANBUL