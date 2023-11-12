Rıza Çalımbay ilk sınavına çıkıyor! Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Rıza Çalımbay'ın ilk maçına çıkacağı mücadelede 11'ler belli oldu. Kara Kartal'da önemli eksikler var.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.

RIZA ÇALIMBAY İLK SINAVINA ÇIKIYOR

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile ilk sınavına çıkacak. Çalımbay, daha önce Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçtan galip ayrılmıştı.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Amartey, Tayfur, Amir, Salih, Gedson, Zaynutdinov, Rebic, Muleka.

RAMS Başakşehir; Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Dennis, Berkay, Emirhan, Serdar, Piatek.