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Rıza Çalımbay, Hatayspor oyuncularına direktifler verdi

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Hatayspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, ilk antrenmanda oyunculara sürekli direktifler verdi. Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını Mersin Erdemli'de sürdürdü. Antrenmanda dar alan çalışması yapıldı.

Hatayspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, ilk antrenmanda oyunculara sürekli direktifler verdi.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının çalışmalarını Mersin Erdemli'de sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Teknik direktör Çalımbay ve ekibi sık sık çalışmayı durdurarak oyunculara direktifler verdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Hatayspor Güncel mersin Spor

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