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Rıza Çalımbay, Fenerbahçe Sivasspor maçını tribünden takip ediyor

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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe-Sivasspor müsabakasını tribünden takip ediyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe- Sivasspor müsabakasını tribünden takip ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da bu müsabakayı Ülker Stadyumu'nda protokol tribününden takip ediyor.

Bu hafta deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 15. haftasında derbi maçta Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Fenerbahçe Sivasspor Beşiktaş Teknik Direktör Süper Lig Futbol Spor Haberler

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