Rıza Çalımbay: Fenerbahçe karşısında beklemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında beklenmedik bir oyunla mağlubiyet yaşadıklarını söyledi. Çalımbay, takımın daha iyi bir oyun ortaya koyması gerektiğini belirtti ve sezon başında daha iyi oyuncular alınabileceğini ifade etti. Ayrıca, yönetimden rapor istendiğini ve kadro dışı düşünmediklerini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında beklemedikleri bir oyunla mağlubiyet yaşadıklarını söyleyerek, "Takımla bir hazırlık kampı geçirsem daha iyi olurdu. Belki de bu takımın yarısı olmazdı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

"Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu"

Çok üzgün olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Hele benim en çok üzüldüğüm, taraftara üzüldüm. Mükemmel bir taraftar kitlesi vardı. Herkes çok şey bekliyordu oyunculardan. Ben de bekliyordum çok daha iyi oynayacaklarını ama beklentilerimizin çok altında oynadılar. Kapasitelerinin çok altındaydılar biz de kenardan değişiklikleri yapamaya çalıştık. İlk yarının sonlarına doğru hem Gedson hem de Umut Meraş'ın sakatlanması kötü oldu. Zaten elimizde onların yerini dolduracak oyuncu da yoktu. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu ben böyle bir oyun beklemiyordum arkadaşlardan" ifadelerini kullandı.

"Bu maçta çok şeyler beklediğimiz arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık"

Beşiktaş takımının daha iyi bir oyun ortaya koyması gerektiğine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Ben takım sakat diyorum, kimse inanmıyor. Ben ilk geldiğimde 10 tane sakat vardı. Allah'tan milli maç arası vardı. Benim burada daha 1 ayım dolmadı. Takımla bir hazırlık kampı geçirsem daha iyi olurdu. Belki de bu takımın yarısı olmazdı. Takımın içine girdiğinde ummadığın şeyler karşına çıkıyor. Ne olursa olsun bu takımın bu oyunu oynamaması gerekiyor. Bizim aldığımız takım fizik olarak istediğimiz gibi değil ve doğru düzgün antrenman yaptıramadık. Ben mazeret değil, gerçeği söylüyorum. Bu maçta çok şeyler beklediğimiz arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık. 1-1'i yakaladık, daha iyi olması gerekirken bazı sıkıntılardan dolayı istediğimiz gibi olmadı" şeklinde konuştu.

"Daha iyi oyuncular alınabilirdi"

Sezon başında mevut kadrodan daha iyi bir kadronun kurulması gerektiğini savunan Rıza Çalımbay, "Daha iyi oyuncular alınabilirdi. Güzel bir kadro yapılabilirdi. Sezon başında olsam daha iyi bir kadro yapılabilirdi. Yapacağımız takım da yüzde yüz yukarı gidecek bir takım olurdu. Burası Beşiktaş Kulübü, burada her türlü oyucuyu alma şansınız oluyor. Ekibimizle çok iyi değerlendirerek daha iyi oyuncular alınabilirdi" diye konuştu.

"Yönetim benden rapor istiyor"

Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetime takımın durumuyla ilgili bir rapor sunacağını belirten Çalımbay, "Beşiktaş'ın hedefi ne olursa olsun bitmez. Türkiye Kupası olur, ligde birinci, ikincilik olur. Yönetim benden rapor istiyor. Yönetim de bu maçı seyretti. Mutlaka belli bir tedbir alınacak. Eksikler alınacak, yapmamız gerekenler yapılacak. Sonra çok daha iyi yere gelinecek" cümlelerine yer verdi.

"Kadro dışı düşünmüyoruz"

Kadro dışı kararı düşünüp düşünmediğiyle alakalı gelen bir soruyu 60 taşındaki teknik adam, şöyle cevaplandırdı:

"İstediğimiz gibi elimizde oyuncu olmadığı için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bana göre Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden biri Rosier, o yok. Sol bek Masuaku yok. Maçtan 1 gün önce Omar Collley sakatlandı. Kadro dışı düşünmüyoruz. Bizim bu oyuncuları kazanmamız gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Elimizde ofans olarak hamle oyuncusu yok"

Aboubakar'ı 11'de sahaya sürmemesine de açıklık getiren Çalımbay, "Geçen Ankaragücü maçımızda hiç istemediğim bir sistemde oynadık. Sağa Cenk, solda Aboubakar, ortada Muleka. Mecburen sol açığımız, sıkıntımız olduğu zaman Muleka'yı kanatta kullanıyoruz. O zaman hamle oyuncumuz kalmıyor. Bugün baktığınızda doğru düzgün ofans olarak hamle yapacağımız oyuncu yok. Ankaragücü maçında Cenk'i hamle oyuncusu olarak tuttum. Burada da Aboubakar ile konuştum. 'Cenk'i direkt başlatacağım, seni de hamle oyuncusu olarak oynatacağım' dedim. Elimizde ofans oyuncusu yok" dedi.

Fenerbahçe karşısında kontrataklara çok yakalandıklarını aktaran Rıza Çalımbay, "Çıkarken çok top kaybettik. Çok iyi forvetleri var. Biz de Necip'i bilerek ön libero oynattık, forvet arkasını keselim diye" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL